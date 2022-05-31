Macron'dan Yunanistan'a destek: Kimse AB üyesi bir devletin egemenliğini tehlikeye atamaz

31 Mayıs 2022 Salı, 09:32

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin AB'nin aldığı yeni kararların yanı sıra birçok meseleye değindi.

Emmanuel Macron, Fransa'nın Afrika Birliği dönem başkanı Senegal ile gıda güvenliği konusunda görüştüğünü belirterek, kısa vadede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'daki 20 milyon ton tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Macron, Türkiye'nin konumu ve Karadeniz ile ilgili anlaşmalar kapsamında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek tahıl ve buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

Macron ayrıca, sorunun gelecek günlerde çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirterek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bu konudaki duruşunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çözüm arayışlarını takdirle karşıladığını kaydetti.

'YUNANİSTAN MEŞRU ENDİŞELER TAŞIYOR'

Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Doğu Ege Adalarına ilişkin "meşru endişeler" taşıdığını, çok sayıda Türk yetkilinin Yunanistan'ın adalar üzerindeki egemenliğini sorgulayan açıklamalarda bulunduğunu da savundu.

Macron, AB'nin, özellikle Fransa'nın Yunanistan'a desteğinin devam edeceğini belirterek, "Bugün kimse, (AB) üyesi bir devletin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu ifadelerin en kısa sürede kınanması gerekiyor" ifadesini kullandı.