Madende 11 işçi öldü: Şirket çalışmayı durdurdu

Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:33

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:33

Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletine bağlı Rustenburg kentinde Impala Platinum şirketine ait bir madende işçileri taşıyan asansör yaklaşık 200 metre aşağı düştü. Yaşanan asansör kazası sebebiyle 11 işçi öldü, 75 işçi yaralandı.

Güney Afrikalı maden şirketi Impala Platinum, CEO'nun şirket tarihinin "en karanlık günü" olarak nitelendirdiği olayda 11 işçinin ölümü ve 75 kişinin yaralanmasının ardından Güney Afrika'daki Rustenburg madencilik kompleksindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Johannesburg merkezli platin madencisi yaptığı açıklamada, 11 numaralı kuyudaki olaydan 86 işçinin etkilendiğini söyledi. Yaralıların tamamı bölgedeki 4 hastaneye kaldırılırken, şirket sözcüsü, hastanedeki 14 işçinin "yüksek öncelikli" olarak sınıflandırdığını söyledi.

CEO Nico Muller yaptığı açıklamada, "Bugün Impala tarihinin en karanlık günü ve kalplerimiz bu yıkıcı olaydan etkilenen tüm canlar için çarpıyor" dedi.

Impala, Pazartesi günü işçilerin vardiyalarının sonunda dışarı çıkarıldığını, işçileri bin metre derinlikteki bir yeraltı kuyusundan yukarı taşıyan taşıma sisteminin hızlı bir inişe başladığını açıkladı. Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletindeki Rustenburg kompleksindeki tüm madencilik faaliyetleri askıya alındı. Impala'nın sözcüsü Johan Theron, şirketin "yas tutmasına ve duygusal olarak iyileşmesine" izin vermek için durdurmanın Çarşamba gününe kadar uzatılabileceğini söyledi. Ayrıca kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Impala'nın Johannesburg'daki hisseleri yüzde 6,74 düştü.