Siirt'teki maden ocağında göçük... 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 08:29

Güncelleme: 23.11.2023 - 09:04

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

VALİ KIZILKAYA'DAN AÇIKLAMA

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya maden ocağında saat 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi.

Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir" dedi.

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum" ifadesini kullandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Enkaz altında kalan maden işçilerinden Zekai Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 3 GÖZALTI!

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.K., A.T. ve D.A. gözaltına alındı.