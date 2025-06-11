Madleen’deki Brezilyalı aktivist açlık grevine başladı

İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale ederek alıkoyduğu 12 gönüllüden Brezilyalı insan hakları aktivisti Thiago Avila, gözaltı koşullarını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Gönüllülerin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli insan hakları kuruluşu Adalah, gözaltındaki aktivistlerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Avila’nın geminin alıkonulmasından bu yana açlık grevinde olduğu belirtildi. Aktivistlerin tutulduğu Ramle’deki gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve içilemeyen musluk suyu gibi insanlık dışı koşullarla karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi.

Adalah, sabah saatlerinde 12 gönüllüden 4’ünün sınır dışı edildiğini, kalan 8 kişinin ise uzun süren duruşmaların ardından hâlâ gözaltında tutulduğunu duyurdu. Gönüllülerin, uluslararası sularda zorla İsrail’e getirilmelerine rağmen “ülkeye yasa dışı yollardan girmekle” suçlandıkları ve 100 yıl boyunca İsrail’e giriş yasağıyla karşı karşıya kaldıkları bildirildi.

Avukatlar, İsrail’in Madleen’e müdahalesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, gönüllülerin Gazze ablukasını kırmaya ve açlıkla mücadele eden sivillere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını vurguladı. Gönüllülerin derhal serbest bırakılmaları ve gemilerine binerek insani yardım görevlerini tamamlamalarına izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

Mahkemede ifade veren aktivistler, kaçırılarak iradeleri dışında İsrail’e getirildiklerini, tek amaçlarının barışçıl bir şekilde yardım ulaştırmak olduğunu kaydetti. Mahkeme heyetinin deniz ablukasına ilişkin bilgisi olup olmadığına dair sorulara da, “Bu abluka uluslararası hukuka göre yasa dışıdır” yanıtını verdiler.

İsrail makamları, gönüllülerin sınır dışı edilmeden önce 72 saat gözaltında tutulabileceğini bildirirken, gönüllülerin erken ayrılmayı kabul etmedikleri takdirde zorla sınır dışı edilecekleri açıklandı.

İSRAİL, MADLEEN’E MÜDAHALE ETMİŞTİ

Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından organize edilen yardım misyonu kapsamında, 18 metrelik Madleen gemisi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. İsrail ordusu gemiye müdahale ederek 12 gönüllüyü alıkoymuş, bu gönüllüler daha sonra İsrail’e getirilmişti. Bunlardan 4’ü sınır dışı edilirken, kalan 8 kişi hâlâ gözaltında.