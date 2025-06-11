Madleen’deki Brezilyalı aktivist açlık grevine başladı

İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisine uluslararası sularda müdahale ederek alıkoyduğu 12 gönüllüden Brezilyalı insan hakları aktivisti Thiago Avila, gözaltı koşullarını protesto etmek için açlık grevine başladı.
Gönüllülerin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli insan
hakları kuruluşu Adalah, gözaltındaki aktivistlerin durumuna ilişkin açıklama
yaptı. Açıklamada, Avila’nın geminin alıkonulmasından bu yana açlık grevinde
olduğu belirtildi. Aktivistlerin tutulduğu Ramle’deki gözaltı merkezinde tahtakurusu
istilası ve içilemeyen musluk suyu gibi insanlık dışı koşullarla karşı karşıya
bırakıldığı ifade edildi.
Adalah, sabah saatlerinde 12 gönüllüden 4’ünün sınır dışı
edildiğini, kalan 8 kişinin ise uzun süren duruşmaların ardından hâlâ
gözaltında tutulduğunu duyurdu. Gönüllülerin, uluslararası sularda zorla
İsrail’e getirilmelerine rağmen “ülkeye yasa dışı yollardan girmekle”
suçlandıkları ve 100 yıl boyunca İsrail’e giriş yasağıyla karşı karşıya
kaldıkları bildirildi.
Avukatlar, İsrail’in Madleen’e müdahalesinin uluslararası
hukuku ihlal ettiğini belirterek, gönüllülerin Gazze ablukasını kırmaya ve
açlıkla mücadele eden sivillere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını vurguladı.
Gönüllülerin derhal serbest bırakılmaları ve gemilerine binerek insani yardım görevlerini
tamamlamalarına izin verilmesi gerektiği ifade edildi.
Mahkemede ifade veren aktivistler, kaçırılarak iradeleri
dışında İsrail’e getirildiklerini, tek amaçlarının barışçıl bir şekilde yardım
ulaştırmak olduğunu kaydetti. Mahkeme heyetinin deniz ablukasına ilişkin
bilgisi olup olmadığına dair sorulara da, “Bu abluka uluslararası hukuka göre
yasa dışıdır” yanıtını verdiler.
İsrail makamları, gönüllülerin sınır dışı edilmeden önce 72
saat gözaltında tutulabileceğini bildirirken, gönüllülerin erken ayrılmayı
kabul etmedikleri takdirde zorla sınır dışı edilecekleri açıklandı.
İSRAİL, MADLEEN’E MÜDAHALE ETMİŞTİ
Freedom Flotilla Coalition (Özgürlük Filosu Koalisyonu)
tarafından organize edilen yardım misyonu kapsamında, 18 metrelik Madleen
gemisi 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.
İsrail ordusu gemiye müdahale ederek 12 gönüllüyü alıkoymuş, bu gönüllüler daha
sonra İsrail’e getirilmişti. Bunlardan 4’ü sınır dışı edilirken, kalan 8 kişi
hâlâ gözaltında.