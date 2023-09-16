Madonna’dan Fas depremi için yardım çağrısı
ABD’li efsanevi pop müzik sanatçısı Madonna, depremin vurduğu Fas için yardım çağrısında bulundu.
Fas İçişleri Bakanlığı 14 Eylül'de yaptığı açıklamada 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 946’ya, yaralıların sayısının ise 5 bin 674’e yükseldiğini duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı Madonna, Fas'a yardım çağrısında şu ifadelere yer verdi;
“Fas'ın kalbimde özel bir yeri var ve ülke son 60 yılın en yıkıcı depremini yaşıyor. Bugün, Fas'taki acil yardım çabalarını desteklemek için Human Appeal'e (bağış sitesi) bağış yapıyorum. Yapabiliyorsanız lütfen bağışta bana katılın.”
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