Madrid Belediyesi, şehrin anahtarını Putin'den geri aldı

30 Mart 2022 Çarşamba, 11:41

Madrid Belediye Meclisi, yapılan oylamada Putin'e verilen altın anahtarın geri alınmasını onayladı. Aşırı sağ görüşlü Vox Partisi, oylamada evet oyu vermeyen tek parti oldu.

Vox'un sözcüsü Javier Ortega Smith, "Onur göstergesi olarak verilen altın anahtar Putin'in şahsına değil Rus halkına hitaben verildi. Rus, Ukrayna ve İspanyol halkının herhangi bir totaliter siyasi girişimden korunması gerektiğine inandığımızdan öneriye karşı geldik" dedi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'i kınamaktan çekinen Vox'un tutumu, başta sol görüşlüler olmak üzere diğer siyasi partilerce eleştirildi.