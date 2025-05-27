Madura Boğazı’nda keşfedildi: 140 bin yıllık kafatası tarihi değiştiriyor

Kafatası parçaları, binlerce hayvan fosiliyle birlikte tamamen tesadüfen keşfedildi. Araştırmacılar, Java ile Madura adaları arasındaki deniz tabanından çıkarılan kum ve taş yığınları arasında kemik kalıntılarına rastladı.

Leiden Üniversitesi’nden araştırma lideri Harold Berghuis’in öncülüğünde yürütülen kazıların sonuçları, Quaternary Environments and Human dergisinde yayınlandı.

Kalıntılar, bölgede yaşamış olan “Homo erectus”un, kendisinden daha modern insan türlerinden avcılık stratejilerini taklit ettiğini gösteriyor. Bu da iki farklı insan türü arasında kültürel etkileşim olabileceği fikrini güçlendiriyor.

Berghuis’e göre:

“Bu stratejiyi bağımsız olarak geliştirmiş olabilirler. Ancak diğer olasılık, kültürel bir alışverişin izlerine bakıyor olmamızdır.”

KOMODO EJDERLERİYLE YAN YANA YAŞAMIŞ OLABİLİR

Buluntular, erken insan atalarının, zehirli ısırıklarıyla bilinen ve büyük memelileri öldürebilen Komodo ejderleriyle aynı ekosistemi paylaştığını ortaya koyuyor.

Madura Boğazı’nda bulunan 6 binden fazla hayvan fosili arasında Komodo ejderleri de yer alıyor.

Berghuis, Komodo ejderlerinin, o dönemde Sundaland’ın en önemli yırtıcıları olabileceğini söylüyor.

SUNDALAND

Sundaland, Buzul Çağı sırasında bugünkü Güneydoğu Asya’nın büyük bölümünü kapsayan ve bugün deniz altında kalan bir kara parçasıydı. Fosil kayıtları, o dönemde bölgede fil, su aygırı, dev Stegodon, nehir köpekbalıkları ve devasa kaplumbağaların yaşadığını gösteriyor.

İnsan kalıntıları, Surabaya kıyısında yapay bir ada inşası sırasında yapılan dev kazılarla neredeyse kayboluyordu. 2014-2015 yıllarında yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 milyon metreküp kum denizden çekildi. Bu sırada Berghuis, günlerce kalıntıları tarayıp keşifte bulundu.

Berghuis o anı şöyle anlattı:

“Güneşin batışını izlemek için yere oturmuştum. Tam yanımda, Hollanda’daki ünlü Neandertal fosiline çok benzeyen bir parça duruyordu. Bu, kariyerimin dönüm noktasıydı.”

HOMO ERECTUS KİMDİR?

“Homo erectus” (Latincede "dik insan"), en eski kalıntıları 2 milyon yıl öncesine tarihlendirilen, Pleistosen'de yaşamış soyu tükenmiş bir arkaik insan türüdür. Örnekleri Homo (insan) cinsinin ilk tanınabilen üyeleri arasındadır.

İnsan benzeri bir vücut yapısı ve yürüyüşe sahip olan, Afrika'dan ayrılıp Asya ve Avrupa'ya yerleşen ve ateşi kullanan ilk insan türüdür.