Maduro'dan Trump'a kılıçlı meydan okuma

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, hükümetini devirmeye yönelik olası bir ABD girişimine karşı meydan okuyarak, “Başarısızlık bir seçenek değildir” dedi.

Caracas’ta düzenlenen gösteride konuşan Maduro, ülkesinin “emperyalist tehditlere karşı her karışını savunmaya hazır” olduğunu belirtti.

63 yaşındaki Maduro, başkent Caracas’taki destekçilerine kamuflaj üniformasıyla hitap etti ve miting sırasında elinde bir kılıç taşıdı.

ABD ile Venezuela arasında haftalardır artan gerilim, Washington’un uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gerçekleştirdiği operasyonlarla daha da tırmandı.

Eylül ayından bu yana ABD ordusu, uyuşturucu trafiğine dahil olduğu öne sürülen teknelere yönelik bir dizi saldırı düzenledi ve bu operasyonlarda en az 80 kişi öldü. ABD, bu teknelerin bir bölümünün Venezuela’dan hareket ettiğini iddia ediyor. Maduro ise operasyonları “ülke egemenliğine saldırı” olarak tanımlıyor.

“BU DELİLİĞİ DURDURUN”

Gerilime bölgeden tepkiler de geliyor. Küba hükümeti, ABD’nin Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değişikliği hedeflediğini savunarak Washington’un Karayipler’deki askeri varlığını “abartılı ve saldırgan” olarak nitelendirdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, “Bu girişim sadece tehlikeli ve sorumsuz değil, aynı zamanda uluslararası hukukun açık ihlalidir” dedi.

Rodriguez, ABD halkına çağrı yaparak, “Bu deliliği durdurun. ABD yönetimi, bütün kıtayı istikrarsızlığa sürükleyebilir” ifadelerini kullandı.

Basına yansıyan bilgilere göre Washington, Venezuela’yla ilgili operasyonlarının “yeni bir aşamasına” geçmeye hazırlanıyor.

Ancak ABD’nin söz konusu operasyonları, hem hukuki zemini hem de insan hakları boyutu açısından yoğun eleştiri alıyor. Uzmanlar, öldürücü müdahalelerin “yargısız infaz” niteliği taşıdığı görüşünde. Son yapılan ankete göre ABD’de seçmenlerin yalnızca yüzde 29’u bu politikayı destekliyor.

“ABD, VENEZUELA'NIN KAYNAKLARINI İSTİYOR”

Venezuela hükümeti ise Washington’un motivasyonunun siyasi değil, ekonomik olduğunu savunuyor.

Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez, “ABD, Venezuela’nın petrolünü, gazını, altınını, elmaslarını, demirini ve diğer doğal kaynaklarını istiyor. Bedavaya, karşılıksız” diye konuştu.

ABD, tıpkı Joe Biden yönetiminde olduğu gibi Maduro’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanımıyor.

Maduro, geçen yıl yapılan ve muhalefetin “ikiye bir oranla” kazandığını savunduğu tartışmalı seçimlerin ardından üçüncü döneminde bulunuyor.

Maduro yönetimi uzun süredir, muhaliflere yönelik “sistematik insan hakları ihlalleri” ile suçlanıyor.

Bu hafta ABD, Venezuela merkezli olduğu iddia edilen “Cartel de los Soles” (Güneşler Karteli) adlı yapıyı yabancı terör örgütü ilan etti. Trump yönetimi, Maduro’nun da bu örgütle bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Caracas ise örgütün varlığını “gülünç bir uydurma” olarak niteliyor.

“KOLAY YOLDAN ÇÖZEBİLİRSEK İYİ OLUR”

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü için Florida’ya giderken yaptığı açıklamada Maduro ile görüşme ihtimalini açık kapı bıraktı:

“Eğer hayatları kurtarabilirsek, işleri kolay yoldan çözebilirsek iyi olur. Zor yoldan çözmemiz gerekirse de o da olur.”

Trump döneminde Savunma Bakan Yardımcılığı yapan Carlos Diaz Rosillo ise ABD’nin Venezuela ile savaş ihtimalini düşük görüyor.

Sky News’e konuşan Rosillo, “ABD’nin stratejisi, rejim üzerinde azami baskı kurmak. Olası bir değişim olacaksa bu, Venezuela ordusunun içinden gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Rosillo, ABD yönetiminin resmî hedefinin rejim değişikliği olmadığını, ancak Trump’ın böyle bir sonucu görmek istediğini kaydetti.