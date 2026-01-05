ABD'nin kaçırdığı Maduro hakim karşısına çıkartılıyor: Zırhlı araçlarla mahkemeye sevk edildi

ABD ordusu tarafından ülkeden kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, tutulduğu gözaltı merkezinden çıkarılarak New York’taki Daniel Patrick Moynihan Manhattan ABD Federal Mahkemesine götürüldü.

Maduro’nun, yerel saatle bugün öğleden sonra Manhattan federal mahkemesinde ilk duruşmaya çıkması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin açıklamasına göre, Maduro hakkında şu suçlamalar bulunuyor:

Narko-terörizm

Kokain ithalatı

Makineli tüfek ve yıkıcı silahlar bulundurma

ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı silahlar bulundurma

Maduro’nun mahkemede suçlamalara nasıl yanıt vereceği ve savunma stratejisinin ne olacağı merakla bekleniyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE

Maduro’nun New York’taki federal mahkemeye sevki sırasında güvenliğin zafiyete uğramaması için sıkı önlemler aldı.

Maduro’nun Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nden Daniel Patrick Moynihan Manhattan ABD Federal Mahkemesi’ne götürülmesi sırasında güzergâh üzerindeki yollar sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı.

Yetkililerin, Maduro ya da eşi Cilia Flores’in herhangi bir sivil ile temas kurmasını istemediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.