Maduro'dan Milei çıkışı: Kirli işlerle uğraşıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ülkesini ABD kolonisine dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:00
Maduro'dan Milei çıkışı: Kirli işlerle uğraşıyor
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Haftalık basın toplantısında konuşan Maduro, mevkidaşı Milei'nin dış politikasını eleştirerek, "Arjantin'i ABD'nin kolonisine dönüştürmek için kirli işlerle uğraşıyor. Arjantin kıta için güçlü bir ülkedir ve her zaman öyleydi" ifadesini kullandı.

Latin Amerika'nın geleceği için Arjantin, Uruguay, Şili ve Brezilya'nın gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirten Maduro, sağ politikaların yenilgiye uğratılması için birlik çağrısında bulundu.

Maduro, Arjantin halkına seslenerek, "Arjantin halkına her zaman söylüyorum, Amerika halkı size güveniyor ve sizden beklentileri oldukça fazladır" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Arjantin Devlet Başkanı Milei, ABD kanalı Univision'a yaptığı açıklamada, Maduro ile diyalog kurmayacağını vurgulayarak, "Nicolas Maduro ile konuşacak hiçbir şeyim yok çünkü o benim için bir diktatör" dedi.

Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine ilişkin yorumda bulunan Milei, "Bana öyle geliyor ki, seçim sonuçlarını kontrolü altında tutacak, çünkü rejim, seçimi kendi varlığı için yapıyor" şeklinde konuştu.

Maduro, 21 Kasım 2023'teki açıklamasında, Arjantin'de devlet başkanı seçimlerini aşırı sağcı Javier Milei'nin kazanmasına ilişkin, "Neonazi aşırı sağ kazandı" ifadesini kullanmıştı.

Milei ise Maduro'ya yönelik birkaç kez "diktatör" suçlamasında bulunarak, Venezuela'daki muhalefet partilerine "tam" desteğini duyurmuştu.


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