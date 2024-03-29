İki ülkeden Venezuela'ya uyarı: Herkese adil yaklaşılmalı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenleneceği belirtilen devlet başkanı seçimiyle ilgili iktidardan "adil bir seçim" süreci yürütmesini istedi.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:27
İki ülkeden Venezuela'ya uyarı: Herkese adil yaklaşılmalı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 günlük resmi Brezilya ziyaretinin son gününde mevkidaşı Lula da Silva tarafından Planalto Sarayı'nın bahçesinde askeri törenle karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Lula da Silva, Venezuela'da devam eden seçim tartışmasına değinerek, "Venezuela için daha iyi ya da daha kötü bir şey istemiyorum, seçimlerin Brezilya'daki gibi herkesin katılımıyla yapılmasını arzu ediyorum" ifadesini kullandı.

Ana muhalefetin adayı Corina Yoris'in başvurusunun Ulusal Seçim Konseyince (CNE) onaylanmamasını eleştiren Lula da Silva, bunun "siyasi ve hukuki" açıdan hiçbir izahatının olmadığını söyledi.

Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yakın zamanda seçimleri konuştuğunu hatırlatarak, "Ona en önemli şeyin ülkede normalliği yeniden tesis etmek olduğunu belirtmiştim. 2018 öncesi seçimlerinde beni de yasakladılar, peki ben ne yaptım? Başka bir aday seçtim ve demokratik sürecin bir parçası olan seçimleri kaybetmiştik" diye konuştu.

Venezuela'da Yoris'in adaylığının kabul edilmemesinin hata olduğunu dile getiren Lula da Silva, "Rakibin aday olmasını yasaklamanın hiçbir hukuki ve siyasi bir açıklaması yoktur. Herkese adil yaklaşılmalı" değerlendirmesini yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Venezuela'daki seçim sürecini eleştirerek, bu durumda devlet başkanlığı seçim sonuçlarının demokratik olarak değerlendirilemeyeceği uyarısında bulundu.

Muhalif adayların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Macron, "Muhalefet adayının dışlanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu kararlar, mevcut durumu daha da kötüleştirir" görüşünü aktardı.


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