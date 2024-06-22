Maduro'dan muhalefet adaylarına suçlama: 'Darbe yapmayı planlıyorlar'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:52

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:52

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede yaklaşan seçimler öncesi Monagas eyaletindeki destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi.

Maduro, diğer başkan adaylarıyla şiddetten vazgeçme ve Temmuz ayında yapılacak seçimlerin resmi sonuçlarını kabul etme anlaşmasını imzalamayı reddeden sağcı muhalefet adayları Edmundo Gonzalez ve Enrique Marquez'in oylamadan sonra ayaklanma ve darbe düzenleme niyetinde olduklarını iddia etti.

Madruo,"Dün Venezuela'da barışın sağlanması, seçim sonuçlarına ve düzenleyiciye saygı gösterilmesi için bir anlaşma imzaladık. On adaydan sekizi imzaladı. Oligarşinin iki kuklası imzalamadı. Seçim komisyonunun kararlarına ve sonuçlarına saygı gösterme anlaşmasını neden imzalamadıklarını düşünüyorsunuz? Çünkü bir komplo ilan etmeyi planlıyorlar. Çünkü şiddeti ve darbeyi serbest bırakma niyetindeler" dedi.

Venezuela'da aralarında görevdeki lider Maduro'nun da bulunduğu 10 başkan adayından sekizi önceki gün şiddeti siyasi bir araç olarak kullanmaktan vazgeçme ve Temmuz ayında yapılacak seçimlerin resmi sonuçlarını tanıma konusunda bir anlaşma imzaladı.

Birleşik Sağ Muhalefet adayı Edmundo Gonzalez ve seçim konseyi eski başkan yardımcısı Enrique Marquez törene katılmadı.

Venezuela'da başkanlık seçimleri 28 Temmuz'da yapılacak.

Aday kayıtları Nisan ayında tamamlandı. Seçim günü oy pusulalarında, birleşmiş aşırı sağ muhalefetten bir rakip de dahil olmak üzere birçok siyasi hareketten adaylar yer alacak.