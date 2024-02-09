Maduro'dan Trump açıklaması: Görüşmeme Bolton engel oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüşmesine eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un engel olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:07
Maduro'dan Trump açıklaması: Görüşmeme Bolton engel oldu
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Venezuela televizyonuna konuşan Maduro, 2018 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi Trump ile bir toplantının ayarlandığını belirterek, "Trump ile yüz yüze görüşmeme Bolton engel oldu, iki liderin bir araya gelmemesi için o mümkün olan her şeyi yaptı" ifadesini kullandı.

Trump ile olası görüşmenin iptal edilmesinin ardından Venezuela'ya yönelik saldırganlığın arttığına dikkati çeken Maduro, "Donald Trump ve ben neredeyse buluşuyorduk, ikimiz de birbirimizi görmeye çok istekliydik. Gerekli koordinasyonlar yapılmıştı ancak sonrasında toplantının ertelendiği bilgisini aldık" değerlendirmesini yaptı.

Maduro, Trump'ın ekibi tarafından "tuzağa düşürüldüğünü" söyleyerek, "(Eski muhalif lider) Juan Guaido'nun büyük bir lider olduğunu ve Maduro'yu devirebileceğine onu inandırdılar. Oysa ki birbirini anlayan iyi bir arkadaş olabilirdik" dedi.

Devlet Başkanı Maduro, muhalif liderlere tepki göstererek Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma ve Julio Borges yüzünden Venezuela'nın milyarlarca dolarının gasp edildiğini kaydetti.


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