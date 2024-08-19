Mafya babasının oğlundan skandal paylaşım: Kasabada büyük tepki topladı!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:27

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:27

31 yıl önce tutuklanan ve 2017'de hapishanede ölen Cosa Nostra'nın en güçlü patronu Salvatore "Totò" Riina'nın oğullarından biri olan “Salvuccio” Giuseppe Salvatore Riina, 15 Ağustos'ta tüm İtalya'da kutlanan resmi bir tatil olan Ferragosto'da sosyal medya takipçilerine “via Scorsone 24, Corleone, İtalya” adresinden “mutlu bayramlar” diledi.

Bu adres yıllarca Riina ailesine ev sahipliği yaptı, ancak 2018 yılında caddenin adı, 1979 yılında Corleone mafya patronu Luciano Liggio tarafından düzenlenen bir pusuda vurularak öldürülen mafya karşıtı hakim Cesare Terranova'nın anısına "Via Terranova" olarak değiştirildi.

İsim değişikliği, o dönemde "Baba" kitap ve film üçlemesinde yer alan Corleone'yi yöneten içişleri bakanlığı komiserleri tarafından, belediye binasının mafya sızması nedeniyle feshedilmesinin ardından emredildi.

Haziran ayında Corleone Belediye Başkanı seçilen Walter Rà olayı “korkakça” olarak nitelendirirken, kasabanın karanlık geçmişini geride bıraktığını ve gözdağına boyun eğmeyeceğini bir kez daha teyit etti.

Walter Rà, “Buna izin vermeyeceğiz. Biz burada yeni bir sayfa açtık, kimse bizi geriye döndüremez” dedi.

Salvuccio Riina, daha sonra paylaşımı kırparak “via Scorsone” ifadesini çıkardı.

SALVATORE "TOTO" RİİNA

Totò Riina 2017 yılında hapishanede öldü. “Canavar” lakaplı Riina'nın, asitte eritilen 13 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesi de dahil olmak üzere 150'den fazla cinayet emri verdiğine inanılıyor. Riina'nın, 1992 yılında mafya karşıtı hakimleri Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürülmesi emrini de verdiği belirtiliyor.

Üçüncü oğlu Salvuccio, mafya bağlantısı, kara para aklama ve gasp suçlarından yaklaşık dokuz yıl hapis yattıktan sonra 2023 yılında Corleone'de yaşamaya geri döndü ve daha sonra bir sosyal hizmetler programına emanet edildiği Veneto ve Abruzzo arasında bir dönem geçirdi. Corleone'nin eski yönetimi, kasabayı “itibar zedelenmesinden” korumak için onu sınır dışı etmeye çalışmıştı.

Oğlu Salvuccio Riina, 2016 yılında birçok kitapçının satmayı reddettiği Riina Ailesinin Yaşamı adlı tartışmalı bir kitap yazdı.