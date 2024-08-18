Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İtalyan ekibinden Samardzic'e 25 milyon Euro!

İtalya Seria A ekiplerinden Atalanta, Udinese'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 22:12
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İtalyan ekibinden Samardzic'e 25 milyon Euro!
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Adı Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anılan Udinese'nin 22 yaşındaki orta sahası Lazar Samardzic'in yeni adresi belli oldu.

Serie A ekibi Atalanta, Lazar Samardzic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Atalanta, Samardzic için Udinese'ye bonuslarla beraber 25 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Sırp oyuncu, imza sonrası yaptığı açıklamada Atalanta kulübüne katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.


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