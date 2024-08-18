Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İtalyan ekibinden Samardzic'e 25 milyon Euro!
İtalya Seria A ekiplerinden Atalanta, Udinese'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'i kadrosuna kattı.
Adı Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anılan Udinese'nin 22 yaşındaki orta sahası Lazar Samardzic'in yeni adresi belli oldu.
Serie A ekibi Atalanta, Lazar Samardzic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Atalanta, Samardzic için Udinese'ye bonuslarla beraber 25 milyon Euro bonservis ödeyecek.
Sırp oyuncu, imza sonrası yaptığı açıklamada Atalanta kulübüne katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
Spor Haberleri
- İtalyan ekibinden Samardzic'e 25 milyon Euro!
- Napoli, Antonio Conte ile ilk maçında farklı yenildi!
- Başakşehir uzatmada güldü!
- Başakşehirli oyuncudan inanılmaz gol!
- Beşiktaş'ta hedef 3 puan!
- Basketbolda tarihi an: İlk dört sayılık basket!
- Jose Mourinho'dan sürpriz hamle!
- Vali, belediye başkanı ve Amedspor başkanı aynı masada
- Dev maçta kazanan Manchester City!
- Dolmabahçe'de üçüncü gol geldi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Fiyatı 1 liranın altına düştü ürünler tarlada kaldı
- 450 TL'lik yemek için 100 bin TL bahşiş bırakmıştı
- Ali Koç'a saldıran zanlı için karar verildi
- Sahibi uyurken ayak parmağını kemirdi, hayatını kurtardı
- Aydemir Akbaş'ın cenazesinde arbede çıktı
- Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...
- Ünlü psikiyatriste çocuk kaçırma davası
- Rusya'daki depremin ardından yanardağ patladı!
- Buna ayıp derler...
- Beşiktaş'ın stadında büyük değişim!