Mağarada kalıntıları bulunan adamın kimliği 50 yıl sonra belirlendi

Yayınlanma: 28.08.2024 - 12:23

Güncelleme: 28.08.2024 - 12:23

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Berks County bölgesinde, yaklaşık 50 yıl önce Appalachian Yolu üzerindeki bir mağarada bulunan insan kalıntıları nihayet kimliklendirildi.

1977'de kaybolan Nicolas Paul Grubb, 27 yaşında, phenobarbital kullanarak intihar etmiş olduğu belirlenen bir adam olarak tanımlandı.

Grubb'ın kimliği, FBI uzmanlarının titiz çalışması sayesinde 47 yıl sonra tespit edilebildi.

Bu süreçte kalıntıları çeşitli yöntemlerle incelenen Grubb’ın ailesi, nihayet yıllar süren belirsizlikten sonra kapanışa ulaştıkları için minnettarlıklarını ifade etti.

Grubb'ın kalıntıları, 2019'da Berks County'deki bir mezarlıktan çıkarıldı ve genetik analiz için incelendi, ancak bu yöntemle kimliği belirlenemedi.

Yüz tahmini için yapılan girişimlerde de yüz kemiklerinin hasar görmesi nedeniyle başarılı olunamadı.

Ancak, orijinal parmak izi kartının ulusal veri tabanına gönderilmesiyle, FBI'ın bir uzmanı tarafından eşleşme bulundu.

Bu keşif, Grubb’ın ailesi için uzun süredir beklenen bir kapanış sağladı ve kimliği belirlenemeyen kişilere bir isim ve hikâye kazandırmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.