Mağarada kalıntıları bulunan adamın kimliği 50 yıl sonra belirlendi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 50 yıl önce Appalachian Yolu üzerindeki bir mağarada bulunan insan kalıntıları, kapsamlı araştırmalar sonucunda nihayet tespit edildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.08.2024 - 12:23
Mağarada kalıntıları bulunan adamın kimliği 50 yıl sonra belirlendi
Abone Ol google-news

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Berks County bölgesinde, yaklaşık 50 yıl önce Appalachian Yolu üzerindeki bir mağarada bulunan insan kalıntıları nihayet kimliklendirildi.

1977'de kaybolan Nicolas Paul Grubb, 27 yaşında, phenobarbital kullanarak intihar etmiş olduğu belirlenen bir adam olarak tanımlandı.

Grubb'ın kimliği, FBI uzmanlarının titiz çalışması sayesinde 47 yıl sonra tespit edilebildi.

Bu süreçte kalıntıları çeşitli yöntemlerle incelenen Grubb’ın ailesi, nihayet yıllar süren belirsizlikten sonra kapanışa ulaştıkları için minnettarlıklarını ifade etti.

Grubb'ın kalıntıları, 2019'da Berks County'deki bir mezarlıktan çıkarıldı ve genetik analiz için incelendi, ancak bu yöntemle kimliği belirlenemedi.

Yüz tahmini için yapılan girişimlerde de yüz kemiklerinin hasar görmesi nedeniyle başarılı olunamadı.

Ancak, orijinal parmak izi kartının ulusal veri tabanına gönderilmesiyle, FBI'ın bir uzmanı tarafından eşleşme bulundu.

Bu keşif, Grubb’ın ailesi için uzun süredir beklenen bir kapanış sağladı ve kimliği belirlenemeyen kişilere bir isim ve hikâye kazandırmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.


Mağara haberleri kayıp haberleri kayıp adımlar haberleri

İlgili Haberler

İzlanda'da buz mağarası çöktü: 2 turist kayıp

İzlanda'da buz mağarası çöktü: 2 turist kayıp
Mağara filminin konusu ne? Mağara filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Mağara filminin konusu ne? Mağara filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Çobanın bulduğu mağarayı yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor

Çobanın bulduğu mağarayı yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler