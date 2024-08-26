İzlanda'da buz mağarası çöktü: 2 turist kayıp

Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:31

Güncelleme: 26.08.2024 - 10:31

Bir grup turistin İzlanda'nın güneyindeki bir buzulu ziyaret ettiği sırada bir buz mağarasının kısmen çökmesi sonucu en az bir kişi öldü, iki kişi de kayıp.

Polis, çeşitli milletlerden yaklaşık 25 kişilik bir yabancı turist grubunun Brei?amerkurjökull buzulundaki buz mağaralarını keşfederken dört kişiye buz çarptığını aktardı.

Yaşanan olayda, iki kişinin ağır yaralandığı, birinin kaza yerinde hayatını kaybettiği, diğerinin ise helikopterle başkentteki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Çok sayıda kurtarma görevlisinin, kayıp iki kişiyi aramak için çalıştığı kaydedildi. Polis, tehlikeli koşullar nedeniyle operasyona hava karardıktan sonra ara verildiğini ancak sabah devam edileceğini söyledi.

İzlanda medyası, ülkenin sahil güvenliğinden iki helikopterin gönderildiğini ve olay yerine ambulans ve polisin de çağrıldığını bildirdi.

İzlanda kamu yayıncısı RUV, ekipman ve personeli buzula taşıma çabalarının engebeli arazi nedeniyle zor olduğunu ve buzu kesmenin çoğunlukla zincirli testerelerle elle yapıldığını bildirdi.

Yerel haber sitesi Visir, turist grubun organize bir buz mağarası turunda olduğunu ve kendilerine bir rehberin eşlik ettiğini ancak mağara çöktüğünde çoğu kişinin mağaranın dışında olduğunu söyledi.

Olayın meydana geldiği buzul, İzlanda'nın en popüler turistik yerlerinden biri olan Jokulsarlon buzul lagününün yakınında bulunuyor.