Mahkumların aileleriyle görüşen gazeteci tutuklandı

İran'da, protestolarla bağlantılı olarak idam cezasına çarptırılan mahkûmların aileleriyle yaptığı röportajları yayınlayan bir gazeteciyi tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 15:59
Mahkumların aileleriyle görüşen gazeteci tutuklandı
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin  gözaltında ölümüyle tetiklenen ayaklanmalarla bağlantılı olarak on dört İranlı idam cezasına çarptırıldı. İranlı gazeteci Mehdi Beikoghli, protestolar sebebiyle idam cezasına çarptırılan mahkumların aileleriyle yaptığı röportajı yayınladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Etemad gazetesinin internet sitesinde "Etemad gazetesinin siyasi servis şefi Mehdi Beikoghli dün gece tutuklandı" denildi.

Etemad, "Eşi Twitter'da Mehdi'nin cep telefonuna, bilgisayarına ve kişisel eşyalarına tutuklama sırasında el konulduğunu yazdı" dedi.

AFP'nin haberine göre, Shargh gazetesinin haberine göre, protestolarla bağlantılı olarak tutuklanan yaklaşık 40 gazeteci ve foto muhabirinin bir listesini yayınladı.

Shargh gazetesinin listesinde, Amini vakasının ortaya çıkmasına yardımcı olan  Niloufar Hamedi'de yer alıyor.


İran Gazeteci tutuklandı

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