Katar polisi, Mahsa Amini'yi anan İran taraftarının formasına el koydu
2002 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler ile İran Ahmed bin Ali Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İranlı futbolseverler, 'kadın, yaşam, özgürlük' yazan pankart ve tişörtlerin yanı sıra Mahsa Amini'nin 22 yaşında hayatını kaybetmesine atıfla üzerinde Amini'nin adı yazan 22 numaralı formayla tribündeki yerini aldı.
Bazı taraftarlar, yüzlerinde gözyaşını simgeleyen boyalarla protestolara katıldı.
Katar polisi ise maçtan önce stadın içindeki İran taraftarlarının 'kadın, yaşam, özgürlük' yazılı İran bayrağına ve formalarına el koymak istedi.
İRAN'DA NE OLDU?
İran'da ahlak polisinin başörtü kurallarına uymadığı için gözaltına aldığı 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü ülke genelinde insanları sokaklara döktü. Halk bu ölümden polisleri sorumlu tutarken genç kadının ölümü sonrası tüm dünyada protestolar başladı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Sonra her şey değişti'
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- O hastanenin şüpheli sicili
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Kemal Okuyan: 'Mutlak karanlığa mahkûm değiliz'
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması