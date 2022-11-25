Katar polisi, Mahsa Amini'yi anan İran taraftarının formasına el koydu

İRAN'DA NE OLDU?

İran'da ahlak polisinin başörtü kurallarına uymadığı için gözaltına aldığı 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü ülke genelinde insanları sokaklara döktü. Halk bu ölümden polisleri sorumlu tutarken genç kadının ölümü sonrası tüm dünyada protestolar başladı.