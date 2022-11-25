Katar polisi, Mahsa Amini'yi anan İran taraftarının formasına el koydu

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 14:56
<p>2002 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler ile İran Ahmed bin Ali Stadı'nda karşı karşıya geldi.</p>

2002 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler ile İran Ahmed bin Ali Stadı'nda karşı karşıya geldi.

<p>İranlı futbolseverler, 'kadın, yaşam, özgürlük' yazan pankart ve tişörtlerin yanı sıra Mahsa Amini'nin 22 yaşında hayatını kaybetmesine atıfla üzerinde Amini'nin adı yazan 22 numaralı formayla tribündeki yerini aldı. </p>

İranlı futbolseverler, 'kadın, yaşam, özgürlük' yazan pankart ve tişörtlerin yanı sıra Mahsa Amini'nin 22 yaşında hayatını kaybetmesine atıfla üzerinde Amini'nin adı yazan 22 numaralı formayla tribündeki yerini aldı. 

<p>Bazı taraftarlar, yüzlerinde gözyaşını simgeleyen boyalarla protestolara katıldı.</p>

Bazı taraftarlar, yüzlerinde gözyaşını simgeleyen boyalarla protestolara katıldı.

<p>Katar polisi ise maçtan önce stadın içindeki İran taraftarlarının 'kadın, yaşam, özgürlük' yazılı İran bayrağına ve formalarına el koymak istedi.</p>

Katar polisi ise maçtan önce stadın içindeki İran taraftarlarının 'kadın, yaşam, özgürlük' yazılı İran bayrağına ve formalarına el koymak istedi.

<p><strong>İRAN'DA NE OLDU?</strong></p> <p>İran'da ahlak polisinin başörtü kurallarına uymadığı için gözaltına aldığı 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü ülke genelinde insanları sokaklara döktü. Halk bu ölümden polisleri sorumlu tutarken genç kadının ölümü sonrası tüm dünyada protestolar başladı.</p>

İRAN'DA NE OLDU?

İran'da ahlak polisinin başörtü kurallarına uymadığı için gözaltına aldığı 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü ülke genelinde insanları sokaklara döktü. Halk bu ölümden polisleri sorumlu tutarken genç kadının ölümü sonrası tüm dünyada protestolar başladı.

2022 FIFA Dünya Kupası katar İran Mahsa Amini

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