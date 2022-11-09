Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu, binlerce protestocu için idam istedi
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolarla ilgili parlamentoda yapılan oylamada 290 toplam üyeden 227'si, protestoculara ölüm cezası verilmesi yönünde oy kullandı.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından yaşanan gösterilerde gözaltına alınan protestoscuların sayısı 15 bine yaklaştı. İran Parlamentosu'nun ise protestocular için ölüm cezası lehinde oy kullandığı belirtiliyor.
NTV'nin aktardığına, göre infazların yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İranlı milletvekilleri, son günlerde tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulunmuştu.
İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi de "Artık halk yetkililerden, rahatsızlığa neden olan protestoculara sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyor" demişti.
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