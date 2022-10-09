Mahsa Amini'nin ölümü sonrası İran devlet televizyonu 'hacklendi'

09 Ekim 2022 Pazar, 00:21

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle İrşad Devriyesi olarak bilinen ahlak polisleri tarafından 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına kötü muameleye maruz kaldığı ifade edilen Amini, komaya girerek hayatını kaybetmişti. Amini'nin ölümünün ardından molla rejimine karşı İranlı yurttaşlar protestolar düzenlemiş ve yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Amini'nin ölümünün ardından dünyanın pek çok yerinde de kadın özgürlüğüne dair eylemler düzenlenmiş ve dünyaca ünlü pek çok isim Amini'nin ölümüne tepki göstermek ve kadınların üzerindeki dini dayatmaları protesto etmek için saçlarını kestirmişti.

EKRANDA 'KADIN, YAŞAM, ÖZGÜRLÜK' SLOGANI

İran devlet televizyonu, İran Dini lideri Ali Hamaney’in konuşmasının yayınlandığı esnada hacklendi.

“Ali'nin Adaleti” adlı hacker grubu tarafından siber saldırı gerçekleşmesinin ardından birkaç saniye boyunca ekranda “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganı atılırken, İran Dini Lideri Hamaney'in yüzünün gösterildiği ve alevler içinde yanan fotoğrafı ve "Yalancı Çoban" yazılı olan görüntüler izletildi.

Ekranda "Gençliğimizin kanı sizin elinizden damlıyor" yazılı sloganın altında Mahsa Amini ve protestolarda öldürülen üç kadının fotoğrafları görüldü.

“Ali'nin Adaleti” hacker grubu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızın isteği üzerine, sözümüzü tuttuk ve İran'ı özgür kılmak için bir şey yaptık. Biz 'Ali'nin Adaleti' grubu, cesur yurttaşlarımızın yardımıyla TV kanalına saldırdık. Uyanın! Sokaklarda bize katılın, yozlaşmış sistem yıkılana kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.