Makalesi tartışma yarattı... İran’da eski Dışişleri Bakanı'na resmi uyarı

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, söz konusu makalenin “ulusal güvenliğe aykırı” bulunduğu gerekçesiyle Zarif’e kınama yöneltildi. Ayrıca İran Başsavcılığı, siyasi figürlere ve kamuoyu üzerinde etkisi bulunan kişilere yönelik bir uyarı yayımladı.

Açıklamada, savaş sürecinde kamuya açık platformlarda yapılan paylaşımların “ulusal çıkarlar, toplumsal birlik ve sosyal bütünlüğe zarar verecek nitelikte olmaması gerektiği” vurgulandı.

ÇAĞRISI TARTIŞMA YARATTI

Zarif, söz konusu makalesinde İran ile ABD arasında karşılıklı tavizler temelinde bir anlaşmaya varılması gerektiğini savunmuştu. Deneyimli diplomat, savaşın sona erdirilmesi için İran’ın nükleer programını sınırlaması ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması karşılığında ABD’nin yaptırımları kaldırmasını öngören “kapsamlı bir barış anlaşması” önerisinde bulunmuştu.

Zarif ayrıca, iki ülkenin “47 yıldır süren düşmanlığı sona erdirmek için bu krizi bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini” ifade etmişti. Savaşın, İran’ın füze ve nükleer programlarının askeri yöntemlerle durdurulamayacağını ortaya koyduğunu da savunmuştu.

CASUSLUK SUÇLAMASI

Bu öneriler, iktidara yakın çevrelerde sert tepkilere yol açtı. Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen isimlerden Said Haddadian, Zarif’i “casus” olarak nitelendirirken, Kayhan gazetesinin genel yayın yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari ise söz konusu önerileri “düşmanlara boyun eğmek” olarak değerlendirdi ve yargının devreye girmesi çağrısında bulundu.

Zarif’in, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye yakın bir siyasi çizgide olduğu biliniyor. Savaşın yaklaşık altı hafta önce başlamasından bu yana kamuoyundaki görünürlüğü sınırlı kalan Zarif, son dönemde sosyal medya üzerinden yeniden aktif hale gelmişti.