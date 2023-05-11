Malezya’da 6 ve 3 yaşındaki kardeşler oyuncak almak için otomobili kaçırdı

Malezya’da 6 ve 3 yaşındaki iki kardeş, oyuncak araba almak için kaçırdıkları otomobille elektrik direğine çarptı. Kazada çocuklardan birinin hafif yaralandığı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:00
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Malezya’nın Langkawi adasında ilginç bir olay yaşandı. Dün gece 6 ve 3 yaşlarındaki iki erkek kardeş, oyuncak araba almak için babalarının otomobilini kaçırdı. Çevredeki sürücüler, kontrolsüz kullanılan araçla ilgili polise ihbarda bulundu. Polisin takibe aldığı otomobil kontrolünü kaybederek bir elektrik direğine çarptı.

Langkawi Emniyet Müdürü Shariman Ashari yaptığı açıklamada, çocukların anneleri banyodayken babalarının ise uyuduğu sırada gizlice evden çıkıp araca bindiklerini söyledi. İki kardeşin kazadan önce yaklaşık 2 buçuk kilometre yol gittiklerini ifade eden Ashari, aracı büyük kardeşin kullandığını belirtti.

Ashari, kazada aracı kullanan çocuğun hafif yaralandığını, kardeşinin ise yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Polis hasar gören araca el koyarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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