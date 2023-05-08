Malezya eski Başbakanı Mahathir Muhammed: Rusya-Ukrayna savaşı, dünya savaşına dönüşecek

Yayınlanma: 08.05.2023 - 14:10

Güncelleme: 08.05.2023 - 14:10

Malezya eski Başbakanı Mahathir Muhammed, Global Times'a demeç vedi.

Mahathir Muhammed, ABD yönetiminin "iki düşman bloğun ortaya çıkmasına katkıda bulunarak insanlığı bir dünya savaşına doğru ittiğini" söyledi.

Mahathir, "ABD, Rusya'ya karşı diğer ülkelerin de harekete katılmasını sağlamaya çalışacak ve Rusya da kendisini destekleyecek dost ülkeler bulmak zorunda kalacak. Doğu bloğu ile Batı bloğu arasında bir çatışma yaşanacak. Bu giderek tırmanacak ve bir dünya savaşına dönüşecek" diye konuştu.

"SAVAŞ, TÜM DÜNYA'YI ETKİLEDİ"

"Ukrayna'daki savaşın şimdiden tüm dünyayı etkilediğini" belirten Manathir, "karmaşık durumun dünya çapında temel mallara yönelik harcamaların artmasına yol açtığını ve tahıl sevkiyatlarını olumsuz etkilediğini" dile getirdi.

Manathir, "Ukrayna'ya, NATO'ya katılması için yapılan davet bir provokasyondur. Aslında, Ukrayna NATO'ya katılmazsa Rusya'nın kendini daha az tehdit altında hissedeceğini ve bir çatışma yaşanmayacağını düşünüyorum. Ancak süreç başladığında Rusya önleyici tedbirler alacaktır" dedi.

"ANLAŞMAZLIK, NATO'YA BÜYÜK ZARAR VERİYOR"

NATO ülkelerinin Rusya-Ukrayna çatışmasına doğrudan müdahil olmadıklarını, çünkü Ukrayna'nın ittifak üyesi olmadığını belirten Manathir, Rusya ile yaşanan anlaşmazlığın NATO üyesi ülkelere "büyük zarar" verdiğini savundu.

Manathir, "Sonunda onlar (Rusya ve Ukrayna) bir çözüm bulmak zorunda kalacaklar. Birbirleriyle konuşmaları, tartışmaları, müzakere etmeleri onlar için daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.