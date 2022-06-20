Malezya'dan Hindistan'a uyarı: İslamofobik olaylar ASEAN ülkelerini olumsuz etkileyebilir
Malezya, Hindistan'daki İslamofobik olayların Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Hindistan'daki İslamofobik olaylara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Seyfeddin Abdullah, Hindistan'daki İslamofobik olayların Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Seyfeddin, yaptığı açıklamada, bu tür haberlerin hızla yayıldığı bugünlerde, Hindistan'daki İslamofobik olayların Asya ülkelerindeki geniş Müslüman nüfusu da etkileyebileceğini söyledi.
Bakan Seyfeddin, "Hindistan'da olan şeylerin bir etkisi olabilir. Dikkatli olmazsak, bir tepki olabilir. İşte tam da bunun olmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.
Seyfeddin ayrıca, farklı inançlara sahip insanlar arasında anlayışın artırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, Malezya ve Hindistan'ın bu yönde ortak bir platform üzerinde çalışmasını önerdi.
Malezya, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılması üzerine Hindistan'ı protesto eden Müslüman ülkeler arasında yer almıştı.
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