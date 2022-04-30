Mali durdurmuştu, BM'den tepki geldi
Birleşmiş Milletler, Mali'nin Fransız medyasının yayınlarını durdurmasına tepki gösterdi.
Mali'deki İletişim Yüksek Kurumu, Mali ordusunun sivil katliamı yaptığı iddiaları üzerine 28 Nisan'da, RFI ve France 24'ün yayınlarını "kalıcı şekilde askıya aldığını" duyurmuştu.
Fransız basınında, mart başında Mali'nin Segou bölgesinde 35 cesedin bulunduğu toplu mezarlar belirlendiği, bu kişilerin Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerince infaz edildiği öne sürülmüştü.
Birleşmiş Milletler'den (BM), Mali'deki cunta yönetimine tepki geldi. BM, Mali'ye Fransız RFI radyosu ve France 24 kanalının yayınlarını durdurma kararını iptal etme çağrısında bulundu.
BM: DEHŞETE DÜŞTÜK
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Bamako yönetiminin bu yayınları durdurma kararı karşısında "dehşete düştüklerini" belirtti.
Shamdasani, Bamako yönetimine, bağımsız gazetecilerin ülkede rahatça çalışmasına izin verme ve bu kararı iptal etme çağrısında bulunduklarını kaydetti.
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