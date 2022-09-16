Mali'de iki Fransız diplomata gözaltı iddiası
Mali askerlerinin casusluk yapan 2 Fransız diplomatı gözaltına aldığı iddia edildi.
Mali'de 2 Fransız askeri diplomatın başkent Bamako'daki askeri üslerin fotoğraflarını çekerek casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.
Liberation gazetesinin haberine göre, Mali makamları, Fransa'nın Bamako Büyükelçiliğinde görevli 2 Fransız askeri diplomatı perşembe günü gözaltına aldı.
Askerlerin kentteki askeri üslerin fotoğraflarını çektiği ve bu nedenle gözaltına alındığı ileri sürülürken, Fransız Büyükelçiliği çalışmalarına ara verdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Savunma Ataşeliği bünyesinde çalışan 2 Fransız askerin Fransız vatandaşlarının olası tahliye durumunu gözden geçirmek için Bamako'daki bir okula yakın boş bir arazide fotoğraf çektiğini savundu.
Fransız ordusundan bir yetkili, Fransız diplomatların fotoğraf çektiği sırada yakınlarında futbol oynayan Malili gençlerin tepki gösterdiğini ve ihbar üzerine yakın üsteki Mali askerlerinin 2 Fransız diplomatı gözaltına aldığını ifade etti.
FRANSA'DAN RESMİ AÇIKLAMA YOK
Kaynaklar, söz konusu 2 askeri diplomatın yaptığı çekimlerin Fransız ordusu tarafından yürütülen rutin bir faaliyet olduğunu öne sürdü.
Alıkonulan Fransız askerlerin, çekimlerinin Mali makamlarının yaptıkları inceleme sonucu sakınca teşkil etmediğinin ortaya çıkması üzerine serbest bırakıldığı belirtiliyor.
Fransız makamlarının 2 diplomatın dokunulmazlıkları olduğu gerekçesiyle gözaltı durumuna maruz kalmamaları gerektiğini savunduğu ve konuyu ciddiye aldıkları ifade edildi.
Diğer yandan Fransız ve Mali makamlarından yaşananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada ise 2 gündür Fransız 2 diplomatın casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı ve halk tarafından önce alıkonulduğu sonra askerlere teslim edildiğine ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.
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