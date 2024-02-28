Mali’de otobüs köprüden uçtu: 31 ölü
Mali’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprüden uçan otobüsteki 31 kişi hayatını kaybetti.
Mali’de Burkina Faso’ya gitmekte olan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bagoe Nehri’ni geçtiği sırada köprüden aşağı düştü.
Mali Ulaştırma Bakanlığı kazada 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kazanın Bagoe Nehri üzerindeki köprüde yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldiği aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında Mali ve Batı Afrika ülkeleri vatandaşlarının olduğu bildirildi.
Mali’de yolların kötü olması nedeniyle trafik kazaları sıklıkla yaşanıyor. Şubat ayının başında başkent Bamako'ya gitmekte olan otobüsün bir kamyonla çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi de yaralanmıştı.
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