Kendini yakan ABD askeri anıldı: 'İsrail'e koşulsuz destek son bulsun'

Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:09

Güncelleme: 27.02.2024 - 16:16

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Gazzeli sivil kayıplar ile Amerikan yönetiminin Gazze'de izlediği siyaseti protesto eden eylemciler, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ve hastanede hayatını kaybeden ABD askeri Aaron Bushnell'ı andı.

Filistin yanlısı katılımcılar, ABD Hava Kuvvetleri mensubu Bushnell'i anmak amacıyla ülkesinin İsrail politikasını protesto etmek için kendini ateşe verdiği İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Bushnell'i mum yakarak anan protestocular, ABD'nin Gazze politikasını kınadı.

Protestoya katılan eski ABD istihbarat subayı Josephine Guilbeau, Gazze’de "soykırım" olmasına rağmen hükümetin İsrail’e koşulsuz destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tüm uluslararası toplum ve Amerikalılar buna karşı koyarak ateşkes istediklerini söylüyor. Vergilerimizin bir soykırımı finanse etmesini istemiyoruz. İsrail’e bu soykırımı işleyebilmeleri için koşulsuz olarak herhangi bir yardım gönderilmesini istemiyoruz"

Soyadını vermek istemeyen David, Bushnell’in eyleminin çok güçlü bir protesto olduğuna dikkati çekerek, "Bence insanlar onun söylediklerine, özellikle son sözlerine kulak vermeliler. Gazze'de bir soykırım var. Bunun Gazze’nin ötesine, dünyanın geri kalanına yayılacağından endişeli olduğum için buradayım" diye konuştu.

ABD'nin BM'nin ateşkes kararını veto edip durduğunu aktaran protestocu Debby Pfaff, "İsrail’e para vermeye devam ediyoruz. Bu ne zaman duracak? Bilmiyorum" dedi.

Adını vermek istemeyen bir katılımcı da insanların soykırımı görmezden gelebilmelerinin endişe verici olduğuna işaret ederek, "Aaron'un fedakarlığı, muazzam ve yaşanan soykırımın sadece küçük bir göstergesi. İktidar sisteminde bu derece yerleşik olan silahlı kuvvetlerden birinin farkındalık yaratmak için ölümünden bile haberdar olmam bir günden fazla zaman aldı" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Hamas, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen "soykırıma" karşı çıkmak amacıyla İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde kendini ateşe veren askerin ölümünden ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu.

"BİDEN YÖNETİMİ SORUMLUDUR"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında Siyonist yapıyı (İsrail'i) destekleyen politikası nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri pilotu Aaron Bushnell'in ölümünden tamamen ABD Başkanı Biden yönetimi sorumludur" ifadesi yer aldı. Bushnell'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "Siyonist katliamlara ve etnik temizliğe" ışık tutmak için "hayatını feda ettiği" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Bushnell'in ailesi ve dostlarına taziye ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim [...]Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.