Mali'de terör saldırısı: 2 asker öldü
Mali'de düzenlenen terör saldırısında 2 asker öldü
Mali'nin Timbuktu bölgesindeki kontrol noktasında görevli askerler, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
Terör saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Geçen hafta düzenlenen 2 ayrı saldırıda da 3 Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri hayatını kaybetmişti.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
Video Haberler
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
- İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması
- Adana'da ilginç yarışma: Beşinci tostunu yerken bayıldı
- Çekmeköy'deki park yıkımına ilişkin yeni gelişme
- Dolar ve Euro yıl içi rekor tazeledi!
- 4 katlı apartmanın istinat duvarı yıkıldı
- Hatay'da antrepo yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi
- 'Erdoğan, SADAT’a neden ‘sâdât’ diyor?'
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- AKP'li Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki
- 5 yaşındaki oğluna istismarda bulunan baba beraat etti!
- Son anketten 'erken seçim' yanıtı