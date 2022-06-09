Mali'de terör saldırısı: 2 asker öldü

09 Haziran 2022 Perşembe, 12:30

Mali'nin Timbuktu bölgesindeki kontrol noktasında görevli askerler, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Terör saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.

Geçen hafta düzenlenen 2 ayrı saldırıda da 3 Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.