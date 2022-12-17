Mali'deki saldırıda BM Barış Gücü mensubu 2 kişi öldü
Mali'nin Timbuktu kentinde görev yapan BM Barış Gücü mensubu 2 kişi, gerçekleşen saldırı sebebiyle yaşamını yitirdi.
Mali'de görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyonuna bağlı 2 kişinin BM görevlilerine yönelik saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
BM'den yapılan açıklamada, Mali'nin Timbuktu kentinde görev yapan BM görevlilerine yönelik saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, BM görevlisi 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.
Saldırıda Mali güvenlik güçlerinden 1 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi.
BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Mali'de yaşanan güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulmuştu.
Mali, "BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke" olarak kabul ediliyor.
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