Mamdani destekli adayların zaferi ABD'deki İsrail yanlısı çevrelere darbe vurdu

ABD'de Kasım 2026 ara seçimleri öncesinde yapılan Demokrat Parti ön seçimleri, yalnızca adayların belirlendiği yerel bir siyasi yarış olmaktan çıktı. Özellikle New York'ta sonuçlanan Kongre ve eyalet meclisi ön seçimleri, Demokrat Parti içinde İsrail'e koşulsuz desteği savunan geleneksel kanat ile Filistin haklarını daha güçlü şekilde gündeme taşıyan ilerici kanat arasındaki mücadelenin yeni cephesi haline geldi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin desteklediği adayların elde ettiği beklenmedik başarılar, İsrail-Filistin meselesinin Amerikan siyasetindeki dengelerini değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL KARŞITI KANAT GÜÇLENİYOR

Mamdani'nin desteklediği Darializa Avila Chevalier, uzun yıllardır Kongre'de görev yapan Adriano Espaillat'ı mağlup ederek Demokrat Parti'nin adaylığını kazanırken, İsrail'e yönelik askeri yardımları eleştiren Brad Lander ve demokratik sosyalist Claire Valdez de ön seçimlerden galip çıktı.

Filistin hakları savunucuları sonuçları 'siyasi deprem' olarak nitelendirirken, Demokrat Parti tabanında İsrail yanlısı çizginin etkisini kaybetmeye başladığını savundu.

Son yıllarda yapılan kamuoyu araştırmaları, özellikle Demokrat seçmenler arasında İsrail'e desteğin belirgin şekilde gerilediğini gösteriyor. Uzmanlara göre New York'taki sonuçlar, Filistin haklarını savunan adayların artık siyasi risk değil, aksine seçim avantajı sağlayabildiğine işaret ediyor.

HARCANAN MİLYONLARCA DOLARA RAĞMEN

Öte yandan İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC ve müttefik grupların ilerici adayları durdurmak için milyonlarca dolarlık harcama yapmasına rağmen beklenen sonucu alamaması da dikkat çekti.

Ancak uzmanlar, Kongre'de İsrail politikalarını eleştiren isimlerin sayısı artsa da Washington'un Ortadoğu politikasında kısa vadede köklü bir değişiklik beklenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Buna rağmen New York'taki seçim sonuçları, Demokrat Parti içerisinde İsrail-Filistin meselesine ilişkin dengelerin değişmeye başladığının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.