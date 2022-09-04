Manş Denizi'nde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı
Manş Denizi'nde mahsur kalan yaklaşık 190 göçmen kurtarıldı.
Fransız deniz kurtarma ekiplerinin, İngiltere'ye geçmek isterken Manş Denizi'nde mahsur kalan yaklaşık 190 göçmeni kurtardığı bildirdi.
Le Figaro'nun Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliği (Premar) açıklamasına dayandırdığı habere göre, son 2 günde göçmenlerin olduğu çok sayıda tekne Manş Denizi'nde mahsur kaldı.
Ulusal Denizcilik birimleri, Zuydcoote açıklarında 60'a yakın kişiyi kurtardıktan saatler sonra, Pas-de-Calais içindeki Hemmes-de-Marcq açıklarında zorda kalan 50 göçmene daha ulaştı.
Jandarma deniz ekipleri de kısa süre önce Leffrinckoucke açıklarında 47 göçmeni kurtararak Dunkerque Limanı'na aldı.
Başka bir kurtarma ve yardım gemisi, tekneyle geçmeye çalışan 29 göçmene müdahale ederek Boulogne-sur-Mer kentine getirdi.
Yetkililer bütün kurtarma operasyonlarının 24 saat içinde gerçekleştiğini belirterek, Manş üzerinden İngiltere'ye geçme girişimlerinin devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.
Fransa İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-13 Haziran arasında Manş üzerinden 20 bin göçmenin İngiltere'ye geçme girişiminde bulunduğunu, bu sayının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 68 arttığını açıklamıştı.
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