Maoriler'in yeni kraliçesi tahta geçti
Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler'in Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII'nin ameliyat sırasında hayatını kaybetmesinin ardından en küçük kızı Nga Wai Hono i te Po tahta geçerek Maoriler'in kraliçesi oldu.
The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kral Tuheitia'nın cenaze töreni düzenlendi.
Kralın ölümü için 7 gün süren yasın son gününde düzenlenen ve çeşitli seremonilere yer verilen cenaze töreninde, Nga Wai Hono i te Po, Maoriler'in yeni kraliçesi olarak taç giydi.
Maori kültürel çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahip 27 yaşındaki yeni Kraliçe, Maoriler'in tarihinde tahta geçen ikinci kadın oldu.
Etiketler: #yeni zelanda #maoriler
En Çok Okunan Haberler
-
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- İşte güncel oranlar…
- Birçok ünlü ismin katılacağı düğünden ilk kareler
- CHP'den tek ismi önerdi
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'
- Kimlikleri tespit edildi: 2 kişi gözaltına alındı!
- Kaçak villanın yıkımına Bakanlık engeli
- 4 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Dilruba'ya bir dava daha açıldı!