Maoriler'in yeni kraliçesi tahta geçti

Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler'in Kralı Tuheitia Potatau te Wherowhero VII'nin ameliyat sırasında hayatını kaybetmesinin ardından en küçük kızı Nga Wai Hono i te Po tahta geçerek Maoriler'in kraliçesi oldu.

AA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 13:22
Maoriler'in yeni kraliçesi tahta geçti
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The New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kral Tuheitia'nın cenaze töreni düzenlendi.

Kralın ölümü için 7 gün süren yasın son gününde düzenlenen ve çeşitli seremonilere yer verilen cenaze töreninde, Nga Wai Hono i te Po, Maoriler'in yeni kraliçesi olarak taç giydi.

Maori kültürel çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahip 27 yaşındaki yeni Kraliçe, Maoriler'in tarihinde tahta geçen ikinci kadın oldu.


Etiketler: #yeni zelanda #maoriler

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