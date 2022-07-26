Mariya Zaharova: Batı'nın Rusya'yı tecrit etmeye yönelik 'haçlı seferi' başarısız oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı ülkelerinin Rusya yönelik yaptırımlarını "haçlı seferi" olarak nitelendirdi ve Rusya'yı izole etme hedefinin başarısız olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazeteci Vladimir Solovyev'in yayınlandığı "Solovyev Live" programına konuk oldu.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Batı'nın Rusya'yı izole etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanarak Batı'nın kendi kendini tecrit etmesine yol açtığını savundu.
'ABD'LİLER AFRİKA ÜLKERİNE, LAVROV'LA FOTOĞRAF VERMEMELERİ İÇİN YALVARDI'
"Sergey Lavrov'un Afrika ülkeleri gezisinin başlamak üzere olduğunu öğrenen Amerikalılar, diplomatik temsilcileri düzeyinde çeşitli ülkeleri dolaşmaya, Lavrov'un fotoğraflarını çekmemeleri ve Lavrov'la fotoğraf çektirmemeleri için yalvarmaya başladılar" diyen Zaharova "İşte sözde tecridin geldiği nokta bu. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, her türlü basın sözcüleri, özel muhabirler gibi enformasyon birlikleri ‘izolasyona’ kanalize edilmiş durumda. Ülkemize karşı ilan ettikleri ‘haçlı seferi’ ile tüm dünyaya rezil oldular” ifadelerini kullandı.
'BATI İZOLASYONUNU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un iki ülkeyi daha ziyaret edeceğini söyleyen Zaharova, "Batı'yı Asya'da izole ettikten sonra, şimdi Batı'nın Afrika'da kendi kendini tecrit etmesini gözlemlemeye başladık. Sergey Lavrov'un Mısır'a yaptığı yoğun ziyaretin ardından Kongo Cumhuriyeti ziyareti geldi. Daha sonra Lavrov'un bu ülkenin yöneticileriyle görüşeceği Uganda'ya uçtuk. Ve bununla bitmiyor; Batı izolasyonunu daha da kötüleştirmek istiyoruz. Bu nedenle önümüzde iki ülke daha var" diye konuştu.
Zaharova, sıradaki ülkelerin Etiyopya ve Özbekistan olduğunu belirterek "Uzun süredir tecrit edilmiş durumdayız, bu yeni bir haber değil, bu başka bir raunt" dedi.
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