Markette satılan ekmeklerin içine jilet yerleştiren kadın tutuklandı

ABD’nin Mississippi eyaletine bağlı Biloxi kentinde, iki farklı Walmart mağazasında satılan ekmeklerin içine jilet yerleştirdiği iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Biloxi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki Camille Benson (Texas), “kasten ağır zarar vermeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandı. Benson’un kefalet bedeli 100 bin dolar olarak belirlendi.

Yetkililer, ilk şikâyetin 5 Aralık’ta Walmart Supercenter’dan satın alınan bir ekmekte jilet bulunmasıyla geldiğini açıkladı. 8 Aralık’ta ise Walmart Neighborhood Market’ten alınan başka bir ekmekte de jilet bulunduğu bildirildi.

Pazar günü yapılan yeni bir müşteri şikâyeti üzerine mağaza çalışanları ürünleri kontrol etti ve birden fazla ekmeğin kurcalandığını tespit etti. Polis, olaydan pazartesi günü haberdar edildi.

Biloxi Polis Departmanı, yayımladığı açıklamada söz konusu Walmart mağazalarından ekmek satın alan vatandaşlara ürünleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu. Şüpheli bir durum tespit edilmesi halinde polise bildirilmesi istendi.

ÜRÜNLER RAFLARDAN KALDIRILDI

Walmart’tan yapılan yazılı açıklamada, müşteri sağlığı ve güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Biloxi’deki etkilenen mağazalarda tüm şüpheli ürünler raflardan kaldırıldı ve detaylı şekilde incelendi. Kolluk kuvvetleriyle iş birliğimiz sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Biloxi Polisi, şu ana kadar başka Walmart mağazalarının hedef alındığına dair bir bulgu olmadığını açıkladı.

Walmart yetkilileri ise, satın alınan bir ürünün kurcalandığının fark edilmesi halinde ürünün derhal çöpe atılmasını ve mağazaya başvurularak tam iade alınabileceğini bildirdi.