Mars toprağı ile roket parçaları üretecekler
Bir grup araştırmacı, Dünya'da bulunan materyallerden bağımsız, olarak, Mars toprağı ile roket parçaları üretmeyi hedefliyor.
Washington Devlet Üniversitesi'nden (WSU) araştırmacılar, devrim niteliğinde bir proje üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, hakemli Uluslararası Uygulamalı Seramik Teknolojisi Dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, Mars gibi gezegenler üzerinde bulunan mineraller ile roket parçaları üretmeyi hedefliyor.
YÜZDE YÜZ MARSLI
Günümüzde pek çok araştırmacı, Mars toprağı kullanarak titanyum alışımı üretmenin yollarını ararken WSU araştırma ekibi, dünyaya ait hiç bir mataryel kullanmadan, sadece Mars toprağı ile seramik üretmeyi başardı.
Araştırmacılar önce titanyum, alüminyum ve vanadyum maddeleri ile bir karışım hazırladı. Ardından, paslanmaya dayanıklı ve çok kuvvetli olmasıyla bilinen bu alışıma, Mars toprağı katarak çalışmalarına devam etti.
İLK DENEME BAŞARISIZ
IFLScience'ın haberine göre, yüzde 100 oranında Mars toprağından yapılan seramikler, başlangıçta tam başarı sağlamadı ve soğuduklarında çatladıkları gözlemlendi.
Bu sebeple araştırmacılar; yapı malzemesi olarak kullanışlı olmayan, fakat paslanmaya karşı koruma sağlayan bu seramikleri, radyasyonu azaltan bir kaplama malzemesi olarak kullanmayı düşündüler.
"GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA KULLANIŞLI"
Öte yandan araştırmacılar, Mars toprağının, göründüğünden daha kullanışlı olabileceğini belirttiler. Zira titanyum karışımına yüzde 5 oranında Mars toprağı eklendiğinde, hem daha dayanıklı bir hale geldiği hem de hafifleştiği gözlemlendi.
Üç boyutlu yazıcı yardımıyla, 2 bin derecenin üzerinde kaynatılan ve içine Mars toprağı eklenen bu karışım ile istenilen şekil ve miktarda materyaller üretilebiliyor.
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