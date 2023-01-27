Mars'ta ayı silüeti keşfedildi
NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı, Kızıl Gezegen'deki bir kaya üzerinde ayı silüetine benzer bir görüntü yakaladı.
Pareidolia, insanların tanıdık nesneleri rastgele şekillerde görme eğilimine verilen isim.
Bu kez bu algı durumu, Dünya`nın uzağında Mars üzerindeki bir kayada ortaya çıktı.
12 Aralık`ta Mars yüzeyinin tarayan Mars Reconnaissance Orbiter uydusu, gezegen yüzeyinde bir ayının yüz hatlarına birebir olarak uyan bir kaya oluşumu keşfetti. Ayı yüzünün silüeti resmin ölçekli bir versiyonu. Orijinal görüntü kabaca 2 bin metre genişliğinde.
Kızıl Gezegen`de ilk defa ilginç bir oluşum tespit edilmiyor.
DAHA ÖNCE FİL YÜZÜ BELİRMİŞTİ
Daha önce de gülümseyen insan yüzü, fil ve kuş gibi benzer yapılar, Mars`tan gelen görüntülerde tespit edilmişti.
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