Mars'ta ayı silüeti keşfedildi

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:57

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:57

Pareidolia, insanların tanıdık nesneleri rastgele şekillerde görme eğilimine verilen isim.

Bu kez bu algı durumu, Dünya`nın uzağında Mars üzerindeki bir kayada ortaya çıktı.

12 Aralık`ta Mars yüzeyinin tarayan Mars Reconnaissance Orbiter uydusu, gezegen yüzeyinde bir ayının yüz hatlarına birebir olarak uyan bir kaya oluşumu keşfetti. Ayı yüzünün silüeti resmin ölçekli bir versiyonu. Orijinal görüntü kabaca 2 bin metre genişliğinde.

Kızıl Gezegen`de ilk defa ilginç bir oluşum tespit edilmiyor.

DAHA ÖNCE FİL YÜZÜ BELİRMİŞTİ

Daha önce de gülümseyen insan yüzü, fil ve kuş gibi benzer yapılar, Mars`tan gelen görüntülerde tespit edilmişti.