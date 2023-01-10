NASA, Mars yüzeyinde potansiyel bir su kaynağı buldu

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:01

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:01

Günümüzde NASA, Mars'ın yüzeyini keşfetmek ve ilk insanlı görevler için araştırmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda NASA'nın Curiosity keşif aracı tarafından çekilen fotoğrafları inceleyen bilim insanları, Kızıl Gezegen'de olası bir su kaynağı bulmuş olabilir.

Yeni çalışmada, Mars yüzeyinde yer alan hale benzeri toprak parçaların Opal yatakları olabileceği belirtiliyor.

NASA, MARS'TAKİ BULUŞU 'SU' KAYNAĞINA YORMAK İSTİYOR

Raporlara göre bilim insanları, Mars'ta keşfedilen bu halelerin opal yatakları olabileceğine inanıyor. Zira su, opal yataklarının gelişiminde birincil bir bileşen olduğundan, Mars'ın tahmin edilenden çok daha yakın zamanda su barındırdığına kanıt olabilir.

DonanımHaber'de yer alan detaylara göre NASA, Mars yüzeyinde bulunan birikintilerden alınan örnekler ile kapsamlı bir inceleme yapmayı planlıyor.

Ayrıca opal yatakları olduğu düşünülen bu tortular, ilk olarak 2008 yılında NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı tarafından keşfedildi. Ancak bu büyük ve soluk toprak birikintilerin silika olduğuna inanılıyordu. Şimdi ise, astronotlar için bir su kaynağına işaret ediyor. Böylece yeni keşfin, Mars'ın kolonizasyonu için de büyük bir önem taşıdığını söyleyebiliriz.