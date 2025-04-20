Mars’ta yaşam umudu güçlendi: Yüzey altında su izleri bulundu

Yayınlanma: 20.04.2025 - 15:50

Güncelleme: 20.04.2025 - 15:50

Uluslararası bir araştırma ekibi, Mars’ın yüzeyinin hemen altında suyla etkileşimli mineral oluşumlarına dair güçlü kanıtlar bulduklarını açıkladı.

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, NASA’nın Perseverance keşif aracından elde edilen verilerle, Kızıl Gezegen’de yaşamın bir dönem var olmuş olabileceğine dair önemli bulgular ortaya çıktı.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Michael Jones, özellikle sülfat minerallerinin, Mars’ın farklı bölgelerinde suyun hareketini anlamaya yardımcı olduğunu belirterek, “Bu da gezegenin geçmişte yaşanabilir olup olmadığını anlamamız açısından kritik” dedi.

Fotoğraf: Bir NASA haritası Shenandoah (sağ altta) ve Mars Jezero Krateri'nin diğer kadranlarını gösteriyor. Buradaki kraterin altında kalsiyum sülfat mineralleri oluşmuştur (NASA/JPL-Caltech/University of Arizona).

YÜZEY ALTI “PARMAK İZİ”

Araştırma kapsamında bilim insanları, X-ışını geri saçılım kırınım haritalaması adı verilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu teknik sayesinde, minerallerin kristal yapıları kayanın içindeyken analiz edildi. Normalde yüzey altındaki bu tür analizlerin Mars'ta yapılması imkânsız olarak değerlendiriliyordu.

Jones, “Bu yöntem, minerallerin nasıl, ne zaman ve hangi koşullarda oluştuğuna dair net bir parmak izi sağlıyor” diye konuştu.

Perseverance keşif aracının inceleme yaptığı Jezero Krateri’ndeki Shenandoah formasyonu, bilim insanlarına heyecan verici bir pencere açtı. Burada iki farklı döneme ait kalsiyum sülfat mineralleri bulundu. Bu mineral, dünyada alçıtaşı olarak da biliniyor ve suyla yoğun şekilde ilişkilendiriliyor.

Dr. Jones’a göre, bu bulgu Mars’ın geçmişinde birden fazla yaşanabilir dönem olabileceğini gösteriyor.