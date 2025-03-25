Mars'ta yaşamın izleri bulunmuş olabilir! 'Antik yaşama' ait kanıtlar bulundu
Bilim insanları, Mars'ta yaşamın izlerine dair önemli bulgular elde edildiğini duyurdu. Curiosity, eski bir göl yatağında yaşamın tarihine ışık tutabilecek karbon zincirleri keşfetti.
Mars'taki eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi. Zincirlerin Mars'taki yaşamın tarihi hakkında 'önemli bir ipucu olabileceği' açıklandı.
Bulgular, NASA'nın ‘Curiosity’ uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından toplandı ve uluslararası bir ekip, sonuçları Dünya'daki bir laboratuvarda doğruladı. Araştırma, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) görevli analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yönetildi.
NASA araştırmacıları yayınlanan raporda, "Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.
Curiosity'nin amacının, Mars'ta yaşam olup olmadığını belirleyebilecek ipuçları toplamak olduğu ifade edildi.
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