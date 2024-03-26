Maryland valisi konuştu: 'ABD’de olağanüstü hal ilan edildi'

ABD’nin Maryland eyaleti valisi Wes Moore, bugün bir geminin çarpması sonucu Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesini takiben olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:29
Maryland valisi konuştu: 'ABD’de olağanüstü hal ilan edildi'
Abone Ol google-news

Francis Scott Köprüsü'nün çöküşü, ABD sınırları içinde 11 Haziran 2023’ten beri ilk kez olağanüstü hal ilan edilmesine sebep oldu.

Maryland Valisi Wes Moore’un sözcüsü Carter Elliott tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Francis Scott Key Köprüsü'nün çöküşünün ardından acil durum personeli olay yerinde olduğundan ofisim ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, Baltimore İlçe Yöneticisi Johnny Olszewski ve Baltimore İtfaiye Departmanı ile yakın iletişim halindedir.

Burada, Maryland'de Olağanüstü Hal ilan ettim ve Biden Yönetiminden gelen federal kaynakları hızlı bir şekilde dağıtmak için kurumlar arası bir ekiple çalışıyoruz. Olaya karışanları kurtarmak için çaba gösteren ve herkesin güvenliği için dua eden cesur erkek ve kadınlara müteşekkiriz.

Bu trajediyi değerlendirmeye ve müdahale etmeye devam ederken, kurtarma çalışmalarını yürüten federal, eyalet ve yerel kuruluşlarla yakın temas halinde olacağız.”

NE OLMUŞTU?

Baltimore’da bulunan Francis Scott Key Köprüsü, bugün yerel saatle sabah 01.32 sularında, Synergy Marine Corp şirketine bağlı, Singapur bandıralı bir koyteyner gemisinin köprünün ayağına çarpması sonucu yıkıldı. 

Baltimore Acil Durum Yönetim ekipleri, olay yerine intikal etti. Yetkililer, olayı “büyük kayıplı bir kaza” olarak nitelendirdi. Kameralara yansıyan olay esnasında, köprüde bulunan birçok aracın nehire düştüğü belirtiliyor. Yetkililer, suda kaybolan en az 7 kişiyi hâlâ aramakta.


Maryland haberleri Baltimore haberleri OHAL haberleri

İlgili Haberler

ABD'de ticari gemi köprüye çarptı: Büyük bir kısmı yıkıldı

ABD'de ticari gemi köprüye çarptı: Büyük bir kısmı yıkıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı: Yürüttüğü 'saha araştırması' gerekçe gösterildi

Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı: Yürüttüğü 'saha araştırması' gerekçe gösterildi
Gelinim Mutfakta 26 Mart 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 26 Mart 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'

TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması

25 Mart 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Yaban Çiçekleri, Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve Survivor All Star reyting sıralaması
CHP'den 'darp' iddialarına yanıt: 'İşiniz gücünüz yalan'

CHP'den 'darp' iddialarına yanıt: 'İşiniz gücünüz yalan'
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 30 cm’lik canlı yılan balığı çıktı
Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi

Fatih Erbakan partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozet takan Erdoğan'a yanıt verdi
Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!

Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!