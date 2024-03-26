Maryland valisi konuştu: 'ABD’de olağanüstü hal ilan edildi'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:29

Güncelleme: 26.03.2024 - 13:33

Francis Scott Köprüsü'nün çöküşü, ABD sınırları içinde 11 Haziran 2023’ten beri ilk kez olağanüstü hal ilan edilmesine sebep oldu.

Maryland Valisi Wes Moore’un sözcüsü Carter Elliott tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Francis Scott Key Köprüsü'nün çöküşünün ardından acil durum personeli olay yerinde olduğundan ofisim ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, Baltimore İlçe Yöneticisi Johnny Olszewski ve Baltimore İtfaiye Departmanı ile yakın iletişim halindedir.

Burada, Maryland'de Olağanüstü Hal ilan ettim ve Biden Yönetiminden gelen federal kaynakları hızlı bir şekilde dağıtmak için kurumlar arası bir ekiple çalışıyoruz. Olaya karışanları kurtarmak için çaba gösteren ve herkesin güvenliği için dua eden cesur erkek ve kadınlara müteşekkiriz.

Bu trajediyi değerlendirmeye ve müdahale etmeye devam ederken, kurtarma çalışmalarını yürüten federal, eyalet ve yerel kuruluşlarla yakın temas halinde olacağız.”

NE OLMUŞTU?

Baltimore’da bulunan Francis Scott Key Köprüsü, bugün yerel saatle sabah 01.32 sularında, Synergy Marine Corp şirketine bağlı, Singapur bandıralı bir koyteyner gemisinin köprünün ayağına çarpması sonucu yıkıldı.

Baltimore Acil Durum Yönetim ekipleri, olay yerine intikal etti. Yetkililer, olayı “büyük kayıplı bir kaza” olarak nitelendirdi. Kameralara yansıyan olay esnasında, köprüde bulunan birçok aracın nehire düştüğü belirtiliyor. Yetkililer, suda kaybolan en az 7 kişiyi hâlâ aramakta.