ABD'de ticari gemi köprüye çarptı: Büyük bir kısmı yıkıldı
ABD Sahil Güvenliği, bir kargo gemisinin Baltimore kentinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptığını duyurdu.
ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisinin çarpması sonucu köprünün büyük kısmı yıkıldı.
Görüntüler, çarpışmanın ardından suya düşen yaklaşık 2,5 km uzunluğundaki Francis Scott Key Köprüsü'nün büyük bir bölümünü gösteriyor.
Olayda ölü ve yaralı sayısına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
#BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse— Clash Report (@clashreport) March 26, 2024
Many cars and people reported in the water. pic.twitter.com/UnJM5pniFr
Marine Traffic'e göre, köprüye çarpan Dali adlı Singapur bayraklı konteyner gemisi, en son köprünün altında görüldü.
Dali adlı geminin, Baltimore Limanı'ndan ayrılmasının ardından köprüye çarptığı bildirildi.
Köprünün her iki yönde de trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Amerikan milli marşı “The Star—Spangled Banner”ın yazarı Francis Scott Key'in adını taşıyan köprü 1977'de açıldı.
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