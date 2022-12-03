Masha Amini protestolarına destek veren İranlı sanatçı Mitra Haccar tutuklandı
İranlı aktris Mitra Haccar, Mahsa Amini protestolarına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.
İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül tarihinde, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ardından başlayan protestolar büyüyerek devam ediyor. İran resmi haber ajansı IRNA'dan aktardığına göre, protestolara destek veren sanatçılar arasında yer alan İranlı aktris Mitra Haccar tutuklandı. Haccar geçen ay "sosyal medyada belgesiz ve provokatif içerik yayınlanmak" suçlamasıyla savcılıkta ifade vermişti.
İran'da bazı sinema oyuncuları, "ayaklanmaları teşvik etmek ve provokatif sosyal medya paylaşımları yapmak" gibi iddialarla tutuklanmıştı.
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