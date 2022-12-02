İran Genel Başsavcısı: "Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor"
Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestoların ardından başörtüsü yasağının kaldırılması veya esnetilmesi taleplerinin gündeme geldiği İran'da, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devrim Yüksek Konseyi'nin başörtüsü konusu üzerinde çalıştığını ve yakın zamanda sonucun açıklanacağını söyledi.
İran'da saçının bir kısmı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve komaya girerek yaşamını yitiren Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar sürerken İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri'den ülkede başörtüsü konusu üzerinde çalışıldığına ilişkin açıklama geldi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kum kentindeki bir etkinlikte konuşan Muntazeri, "Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak olan başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor ve inceliyor" dedi.
Kararın belli tedbirler çerçevesinde alınacağını aktaran Muntazeri, çalışmaların 15 güne kadar sonuçlanacağını belirtti.
Ülkede genç bir kadının "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyeleri'ne yönelik eleştirileri de değerlendiren Muntazeri, söz konusu polis birimini "sosyal güvenlik polisi" olarak niteledi.
İranlı Başsavcı, "Yargı sistemi sosyal güvenlik polisini kapatmaya çalışmıyor. Son olaylardan sonra, güvenlik ve kültür kurumları soruna ihtiyatlı bir çözüm arıyor" ifadelerini kullandı.
İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölümü üzerine başlayan protestolar, ülkede 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının kaldırılması veya esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.
İran yönetiminin, iki buçuk ayı geride bırakan ve ülkede görülen en uzun süreli yönetim karşıtı protestolardan biri sayılan gösteriler sonrasında zorunlu başörtüsü uygulamasından vazgeçmeyi kabul etmese de muhafazakar Reisi hükümeti döneminde artan denetimlerin azaltılabileceği düşünülüyor.
Son olarak Cumhurbaşkanlığı Halkla İletişim Merkezi Başkanı Ahmed Salihi, 30
Kasım'da IRNA'da yayınlanan açıklamasında, "Toplumda yetkililere iletilen
başörtüsü özgürlüğü talepleri var" ifadelerini kullanmıştı.
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