Maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulaması bir ülkede daha kaldırıldı
Birçok ülke Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı. O ülkeler arasına Fransa'da eklendi. Fransa bugünden itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğunu ve aşı kartı uygulamasını kaldırdı.
Kanada, İngiltere, Norveç, İsveç gibi ülkelerin yanı sıra Fransa'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu ve aşı kartı uygulamasını kaldırdı.
Bugünden itibaren geçerli olan uygulamaya göre, toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğu sürecek.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, vaka sayılarının düşmesiyle Fransa tedbirleri gevşetmek için gerekli şartların oluşmasıyla toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske takma ve aşı belgesini gösterme zorunluluğu getiren Kovid-19 aşı kartı uygulaması askıya alındı.
Fransa'da 28 Şubat'ta kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı açıklanmıştı.
FRANSA'DA VAKA SAYILARINDA SON TABLO
Ülkede 25 Ocak'ta 501 bin 635 vaka ile en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti. Dün ise son 24 saatte 60 bin 422 vaka kaydedildiği duyurulmuştu.
Ülkede salgının başından bu yana 23,5 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, virüs nedeniyle 140 bin 109 kişi yaşamını yitirdi.
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