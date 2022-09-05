Matteo Salvini'den Rusya çıkışı: Yaptırımlar yerine, Avrupalıları bir kalkan ve paraşütle korumak daha iyi olurdu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:42

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde partilerin seçim kampanyalarında ana gündem maddesini, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu Avrupa'daki enerji krizi oluşturuyor.

Bolzano kentinde partisinin mitingine katılan aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini, "Ruslara zarar vermesi gereken yaptırımlar yerine, İtalyanları ve Avrupalıları bir kalkan, bir paraşütle korumak daha iyi olurdu. Şu anda tek acil durum İtalyanların ödediği gaz ve elektrik faturaları. Bu bölgesel ve ulusal bir sorun. Bazı siyasetçiler bunu anlamıyorlar" dedi.

Salvini, Rus yanlısı olmadığını İtalyanları düşündüğünü vurgulayarak, "Milyonlarca İtalyanın soğuğa ve karanlığa bırakma riskine karşı Avrupa'nın parmağını oynatmaması inanılmaz bir şey olur. Eğer, Avrupa kımıldamazsa ulusal hükümet gerekeni yapar" şeklinde konuştu.

Salvini, AB'nin İtalya'ya gerekli maddi kaynağı sağlaması gerektiğini savunarak, "Hesapları yanlış yapıp yaptırımlar isteyen Brüksel'den acil para aktarılması gerekiyor. Almanlar, Fransızlar, İspanyollar borçlandı. 100 milyar avroluk ek fonlar yerine 1 milyon kişinin işini kurtarmak için hemen 30 milyar avro daha iyi. Avrupa'nın İtalyan işçileri koruma zorunluluğu vardır" ifadelerini kullandı.