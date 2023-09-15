Maymun çiçeği, Covid-19, AIDS ve kuş gribi ile aynı sınıfa koyuldu

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:02

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:02

Maymun çiçeği virüsü, Covid-19, AIDS ve kuş gribi ile aynı sınıfa koyuldu

Çin Devlet Sağlık Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çin, 20 Eylül'den itibaren maymun çiçeği virüsü için B Sınıfı bulaşıcı hastalık önleme ve kontrol tedbirleri uygulayacak.

Açıklamada, "Maymun çiçeği virüsü, 20 Eylül'den itibaren B Sınıfı bulaşıcı hastalık kontrol programına dahil edilecek ve B Sınıfı bulaşıcı hastalık önleme ve kontrol tedbirlerine tabi olacak" ifadelerine yer verildi.

Çin'de üç sınıf bulaşıcı hastalık bulunuyor. Bunlar A, B ve C olarak sınıflandırılıyor.

Ocak ayında A kategorisinden düşen Covid-19, B kategorisinde yer alıyor. Buna ek olarak, B sınıfı bulaşıcı hastalıklar arasında AIDS, kızamık, kuş gribi ve akciğer tüberkülozu da bulunuyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ

Maymun çiçeği insanlar arasında da bulaşan nadir bir viral enfeksiyon olduğu biliniyor. Hafif bir hastalık olduğu ve enfekte olan çoğu insanın birkaç hafta içinde iyileştiği belirtilirken, ancak bazı insanlarda komplikasyonlar ortaya çıkarabildiği ifade ediliyor.

Maymun çiçeğinin ilk belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, büyümüş lenf düğümleri, titreme ve bitkinlik yer alıyor. Genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılan bir döküntü gelişebilir.