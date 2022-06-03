Maymun çiçeği Letonya'ya sıçradı

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü son olarak Letonya'da 1 kişide tespit edildi

İHA
03 Haziran 2022 Cuma, 14:26
Maymun çiçeği Letonya'ya sıçradı
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Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Letonya’da rastlandı. Letonya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 1 kişide maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, hastanın 50 yaşında olduğunu ve yurtdışına gittiği sırada enfekte olduğunu belirtti. 

Geçtiğimiz Pazartesi günü Nijerya'da maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti. 


Maymun Çiçeği Virüsü maymun çiçeği Letonya

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