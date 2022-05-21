Maymun çiçeği virüsü dünyada panik yarattı: DSÖ’den endişe yaratan uyarı
Şu ana dek yaklaşık 10 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü Dünya Sağlık Örgütü’nü de harekete geçirdi. Acil olarak toplanan örgütten yaz aylarına dair endişe veren bir uyarı geldi.
Maymun çiçeği virüsü giderek yayılırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün olağanüstü toplantı düzenledi.
DSÖ, Avrupa’da 100’den fazla doğrulanmış maymun çiçeği virüsü vakasının görülmesinin ardından, yaz aylarında düzenlenecek festivaller ve partilerle virüsün Avrupa’da yayılmasının hızlanacağı uyarısında bulundu. İngiliz sağlık yetkilileri de birçok vakanın henüz tespit edilmediğini ve vaka sayısının hızla artmasını beklediklerini belirtti.
Sözcü'nün haberine göre uzmanlar, virüsün daha çok cinsel yolla bulaştığı yönünde bulgular olduğuna dikkat çekiyor.
COVİD-19 GİBİ BİR SALGINA DÖNÜŞMESİ BEKLENMİYOR
Doğrulanmış vakalar, şu ana dek İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, ABD, Kanada, Belçika, Hollanda ve Avustralya’da görüldü. İsrail'de de yakın zamanda Avrupa'dan dönen bir kişide semptomlara rastlandığı bildirildi.
Almanya, bunun “bugüne kadar Avrupa'da görülen en büyük maymun virüsü salgını” olduğunu belirtti. Öte yandan bilim insanları, maymun çiçeği hastalığının Covid-19 gibi bir salgına dönüşmesini beklemiyor.
DSÖ verileri, çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85’e kadar etkili olduğunu gösteriyor.
SEMPTOMLARI NE?
İlk olarak 1970’lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen virüs, son 10 yılda Afrika'nın batısında büyük artış gösterdi. Genelde yakın temasla bulaşan maymun çiçeği virüsü, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, yorgunluk gibi semptomlara neden oluyor.
Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10’u bulabiliyor.
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